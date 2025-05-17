نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 53 ألفًا و272 شهيدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم السبت ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 53 ألفا و272 شهيدًا، و120 ألفا و673 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي لعدد القتلى والجرحى الذي نشرته اليوم السبت: وصل مستشفيات قطاع غزة 153 قتيلا، منهم 7 انتشال، و459 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة القتلى والإصابات منذ 18 مارس 2025 حيث بلغت (3.131 شهيدا، 8.632 إصابة).

وأهابت بذوي القتلى ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

هذا واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.