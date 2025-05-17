وزيرة خارجية لاتفيا لـ "دوت الخليج": الاستثمار في أمن أوروبا ليس خيارا بل ضرورة

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزيرة خارجية لاتفيا، بايبا برازه، أن “الاستثمار في الأمن ليس خيارًا بل ضرورة”.

وأشارت إلى أن لاتفيا خصصت أكبر ميزانية دفاع في تاريخها لعام 2025، حيث تجاوزت 1.5 مليار يورو، أي ما يعادل 3.66% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خطط لزيادتها إلى 5%.

وتابعت في تصريح لـ "دوت الخليج"، على هامش اجتماعات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن لاتفيا كانت من بين أكبر الداعمين لأوكرانيا نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، وستواصل دعمها لتحقيق سلام عادل ودائم.

وأكدت أن العقوبات المفروضة على روسيا تُضعف قدرتها على شن الحرب وتُقوض اقتصادها المتدهور.

وقالت وزيرة الخارجية في تصريحات للصحفيين: “التحالف ليس مجرد اتفاق عسكري، إنه التزام سياسي وأخلاقي تجاه الحرية والسلام. الوحدة داخل الناتو هي أقوى أدوات الردع لدينا.”

وأضافت: “لا يمكننا أن نسمح لروسيا بزعزعة استقرار حلفائنا أو التلاعب بمصير شعوبنا عبر حملات التضليل أو الضغط العسكري. على الناتو أن يبقى متيقظًا في بحر البلطيق كما في البحر الأسود.”

وقالت: “كما نواجه التهديدات من روسيا، علينا أن نتابع بدقة تحركات الصين، خاصة فيما يتعلق بعلاقتها مع موسكو، وبنشاطها المتزايد في القطب الشمالي.”

وشددت برازه على أهمية تعزيز التعاون مع شركاء الناتو في منطقة الهندو-باسيفيك، مثل أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.