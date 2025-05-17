نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم خان يتنحى مؤقتًا وسط تحقيق في مزاعم سوء سلوك جنسي وتداعيات مذكرة اعتقال إسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تنحيه مؤقتًا عن منصبه يوم الجمعة، على خلفية تحقيق تجريه الأمم المتحدة في مزاعم سوء سلوك جنسي. وأوضح مكتبه أن خان أخذ إجازة حتى انتهاء التحقيق الذي يقوده مكتب خدمات الرقابة الداخلية بالأمم المتحدة، مؤكدًا التزامه بنزاهة العملية واحترام العدالة.

نفي الاتهامات والتمسك بالشفافية

خان نفى جميع الاتهامات التي وُجهت إليه منذ أكتوبر 2024، والتي قُدمت لمكتب جمعية الدول الأطراف، الهيئة الرقابية للمحكمة. وفي رسالة إلى موظفيه، أكد أنه قرر التنحي مؤقتًا لحماية مصداقية المحكمة، مشيرًا إلى أنه "لا أحد فوق القانون".

ردود فعل منظمات حقوقية

أشادت منظمات حقوقية بقرار التنحي، واعتبرته خطوة مهمة لتعزيز الشفافية واستعادة ثقة الضحايا والموظفين. وصرحت دانيا شايكل من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن "التنحي يسهم في حماية مصداقية المحكمة ويمنح الضحايا والمبلغين عن المخالفات لحظة تقدير".

مواصلة التحقيقات رغم الغياب

رغم غيابه المؤقت، أكد مكتب المدعي العام أن التحقيقات الجارية لن تتأثر، نظرًا لطبيعة العمل الجماعي في المحكمة. ويتولى نائبا المدعي العام مهامه لحين عودته.

تحقيقات دولية مثيرة للجدل

خان يقود تحقيقات كبرى تتعلق بجرائم محتملة ارتكبتها إسرائيل في غزة وروسيا في أوكرانيا، وكان قد طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو وفلاديمير بوتين. وقد أثارت هذه الخطوات توترًا دبلوماسيًا، ودفع الولايات المتحدة في عهد ترامب لفرض عقوبات عليه.

موعد غير واضح لانتهاء التحقيق

حسب مصادر لوكالة رويترز، أجرى خان مقابلة نهائية مع محققي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، لكن لم يُعلن حتى الآن عن موعد محدد لانتهاء التحقيق أو نتائج محتملة قد تؤثر على مستقبله المهني.