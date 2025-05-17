العالم اليوم - المغرب يقرر إعادة فتح سفارته في دمشق

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 مايو 2025 03:24 مساءً - أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، السبت، في كلمته خلال القمة العربية المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، قرار إعادة فتح سفارة المملكة في دمشق.

وأضاف بوريطة: "المغرب يجدد التأكيد على موقفه التاريخي الثابت والذي سبق أن عبرنا عنه في رسالتنا إلى الرئيس السوري أحمد الشرع والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري الأبي لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاتسقرار والحفاظ على وحدة التراب السوري والسيادة الوطنية".

وتابع: "تجسيدا لهذا الموقف ودعمنا لهذا المسار الواعد فإننا قررنا إعادة فتح سفارتنا بدمشق بعد أن أغلقت عام 2012 مما سيسهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية".

وفيما يخص غزة، قال بوريطة إن "القانون الدولي والإنساني يتعرض لانتهاكات جسيمة في غزة"، داعيا إلى إنهاء الحرب في غزة ووقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنساني.

وشدد وزير الخارجية المغربي على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية ومؤسساتها.

وانطلقت، السبت، في العاصمة العراقية بغداد، أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين بمشاركة عدد من القادة والزعماء العرب فضلا عن ممثلين لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية.