وزير الخارجية السوري: نتصدى لأطراف انفصالية تحاول إشعال الفوضى والنزاعات الطائفية

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيبلني، إن سوريا تتصدى لأطراف انفصالية تحاول إشعال الفوضى والنزاعات الطائفية.

وأفادت وسائل إعلامية، بتنصيب أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.

وقد أعلنت إدارة العمليات العسكرية السورية، حل الجيش العربي السوري ومجلس الشعب وجميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق وإلغاء العمل بدستور سنة 2012.

وأشار القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، إلى أن أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.