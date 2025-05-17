نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة العربية الـ34 في بغداد.. تجديد الرفض العربي لتهجير الفلسطينيين ودعم حل الدولتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، خلال كلمته في القمة العربية الـ34 المنعقدة اليوم السبت في بغداد، تجديد رفض بلاده القاطع لتهجير أو إعادة توطين الفلسطينيين.

وأوضح العليمي أن بلاده تدعم بقوة الحلول التي تضمن حقوق الفلسطينيين، مطالبًا بضرورة دعم المبادرة السعودية-الفرنسية التي تهدف إلى دعم حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

البحرين: دعم حل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيين

من جهته، أكد وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، في كلمته أمام القمة، رفض بلاده القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

كما شدد الزياني على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورًا ودون عوائق، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعاني منها سكان القطاع جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة.

القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال القمة

تنعقد هذه القمة في ظرف استثنائي تمر به المنطقة، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، ما أسفر عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وبالتالي، أصبحت القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال القادة العرب والمشاركين في القمة، في محاولة لتوحيد المواقف العربية والتوصل إلى حلول تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتساهم في إنهاء الأزمة الإنسانية.

خطة إعادة إعمار غزة: دعم قرارات قمة القاهرة

تأتي القمة العربية الـ34 بعد اجتماع طارئ عُقد في القاهرة في مارس الماضي، والذي تبنى خلاله القادة العرب خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تتضمن عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

وتعد هذه الخطة طرحًا بديلًا لمقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي كان يقضي بتهجير السكان الفلسطينيين ووضع القطاع تحت سيطرة واشنطن.

دعم قرارات قمة القاهرة: وزير الخارجية العراقي يؤكد

وفي مؤتمر صحفي، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن قمة بغداد ستدعم قرارات قمة القاهرة، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الاجتماع.

تؤكد هذه التصريحات التزام الدول العربية بتوحيد المواقف والجهود لحل الأزمة الفلسطينية بشكل شامل ودائم.