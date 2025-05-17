نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يطالب ترامب بالضغط لوقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في القمة العربية الـ34 في بغداد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببذل كل الجهود والضغوط اللازمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أن ذلك يجب أن يكون تمهيدًا لإطلاق عملية سياسية جادة تسهم في إيجاد تسوية نهائية تحقق سلامًا دائمًا في المنطقة.

دور الولايات المتحدة في تحقيق السلام

وتابع الرئيس السيسي قائلًا: "على الرئيس ترامب، بصفته قائدًا يسعى لترسيخ السلام في المنطقة، أن يتخذ من دور الولايات المتحدة التاريخي في تحقيق السلام بين مصر وإسرائيل في السبعينيات نموذجًا يُحتذى به، ويكون وسيطًا وراعيا لتحقيق التسوية المنشودة".

السلام العادل في الشرق الأوسط

كما أضاف الرئيس السيسي: "حتى وإن نجحت إسرائيل في إبرام اتفاقيات تطبيع مع جميع الدول العربية، فإن السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط سيظل بعيد المنال ما لم تقم الدولة الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية".