العالم اليوم - السوداني يعلن تأسيس صندوق عربي لإعادة الإعمار بعد الأزمات

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 مايو 2025 01:22 مساءً - أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، السبت، تأسيس صندوق عربي لإعادة الإعمار بعد الأزمات.

وكشف السوداني، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية رقم 34 المنعقدة في بغداد عن "18 مبادرة طموحة لتنشيط العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها مبادرة تأسيس الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ما بعد الأزمات والصراعات والحروب".

وأضاف: "نؤكد هنا إسهام العراق بمبلغ 20 مليون دولار لإعمار غزة و20 مليون دولار لإعمار لبنان".

وتابع رئيس الوزراء العراقي: "دعونا وما زلنا ندعو إلى عمل عربي جاد ومسؤول لإنقاذ غزة، وإعادة تفعيل دور وكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القطاع والضفة الغربية".

وطالب السوداني "بالمضي في إيحاد حلول جذرية للأمن العربي، وتشجيع العمل المؤسساتي لتحقيق الاستقرار، ومحاربة الإرهاب، وحصول الشعب الفلسطيني علي حقوقه، وفتح الأبواب أمام المساعدات الانسانية، وإيقاف التهجير القسري والمجازر وإطلاق النار في غزة".

كما دعا إلى "وحدة سوريا وسيادتها على أراضيها، ورفض أي اعتداء عليها، وإقامة نظام متوازن يعتمد حرية الأديان ويحارب الإرهاب "، مشيرا إلى دعم وحدة السودان وليبيا واليمن ولبنان، مرحبا بالمفاوضات الأميركية - الإيرانية وقرار واشنن رفع العقوبات عن سوريا.