العالم اليوم - الكرملين يحدد "شرط" لقاء بوتين وزيلينسكي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 مايو 2025 01:22 مساءً - قال الكرملين، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الممكن أن يجتمع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقط في حال توصل البلدين إلى تفاهمات معينة.

ولم يحدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف طبيعة التفاهمات المطلوبة من وجهة نظر روسيا.

وأوضح: "لقاء كهذا وهو ما يأتي ثمرة عمل الطرفين وإبرام اتفاقات، ممكن. لكن فقط بعد اتفاقات بين الطرفين".

والجمعة، اقترح الوفد الأوكراني إلى مباحثات إسطنبول، على الروس عقد قمة بين الرئيسين لإيجاد حل للنزاع. وقالت موسكو إنها "أخذت علما" بالاقتراح.

ولم يجتمع بوتين وزيلينسكي منذ ديسمبر 2019.

ويأتي هذا وسط تصاعد الضغوط الدولية لإيجاد حل سياسي للنزاع الذي أودى بحياة آلاف المدنيين وأسفر عن أزمة إنسانية متفاقمة في المنطقة.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة مستعدة لاستضافة أي مفاوضات بين موسكو وكييف، مشددا على أن "هناك فرصة" لتحقيق السلام بين البلدين.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنه لا يمكن إنهاء الصراع في أوكرانيا بدون لقاء شخصي يجمعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.