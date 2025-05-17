نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين وضرورة وقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على أن العقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، داعيًا إلى ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في القطاع لإدخال المساعدات الإنسانية.

حل الدولتين كأساس للسلام

وفي كلمته خلال القمة العربية الـ34 في بغداد، التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال جوتيريش: "تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الأمثل لإنهاء الأزمة الحالية وتحقيق سلام مستدام بين فلسطين وإسرائيل".

وأضاف أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية في تحقيق اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة، قائلًا: "أمامنا فرصة تاريخية لتحقيق السلام وإنهاء الصراع".

رفض التصعيد الإسرائيلي

وأكد جوتيريش على رفض توسيع إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة أن تتوقف العمليات التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، وقال: "لن نشارك في أي عمليات لا تمتثل للقوانين الدولية".

قضايا أخرى في المنطقة

إلى جانب القضية الفلسطينية، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى التهديدات الحوثية على البحر الأحمر، مؤكدًا أن الهجمات الحوثية تضر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي، وطالب بوقفها فورًا.

كما أعلن دعمه للعملية الانتقالية السياسية في سوريا.

القمة العربية الـ34

وانطلقت القمة العربية الـ34 في بغداد تحت شعار "بغداد السلام تحتضن قضايا العرب".

وتنعقد هذه القمة في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، حيث تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة للشهر التاسع عشر، مما تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وجعل القضية الفلسطينية في صدارة أجندة القمة.