عاجل- السيسي يشكر العراق ويؤكد ضرورة الوحدة العربية لمواجهة التحديات

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أحمد جودة - القاهرة - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس العراقي والشعب العراقي الشقيق على كرم الضيافة وحسن الاستقبال في افتتاح القمة العربية الـ34 التي تعقد في بغداد، مؤكدًا أهمية الدعم العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية.

شكر وتقدير للعراق والبحرين

وفي مستهل كلمته بالقمة، قال الرئيس السيسي: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلي أخي فخامة الرئيس العراقي والشعب العراقي الشقيق على كرم الضيافة وحسن الاستقبال"، معربًا عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها ملك مملكة البحرين، رئيس الدورة السابقة للقمة، لدعم العمل العربي المشترك.

تحديات تاريخية تواجه المنطقة

وأضاف الرئيس السيسي أن القمة تنعقد في ظرف تاريخي حساس، حيث تواجه المنطقة العربية تحديات معقدة وظروفًا غير مسبوقة، ما يستدعي من جميع الدول العربية الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه التحديات. مؤكدًا أن الوحدة العربية ضرورة في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها المنطقة.

القمة العربية الـ34

وتأتي القمة العربية الـ34 في بغداد، العاصمة العراقية التي تستضيف هذا الحدث للمرة الرابعة في تاريخها، تحت شعار "بغداد السلام تحتضن قضايا العرب".

كما تنعقد هذه القمة في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، لتتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال القادة والممثلين الدوليين المشاركين في القمة.