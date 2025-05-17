نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء الإسباني يدعو لوقف العنف في غزة ويؤكد دعم إسبانيا لمؤتمر السلام لحل الدولتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الوزراء الإسباني، بدرو سانشيز، في كلمته بالقمة العربية الرابعة والثلاثين في العاصمة العراقية بغداد، أن الأحداث التي تقع في قطاع غزة والضفة الغربية لا يمكن تجاهلها، مشيرًا إلى أن إسبانيا ستستخدم كل رصيدها السياسي لدعم الجهود الدولية لوقف العنف ضد الفلسطينيين.

دعم إسبانيا للجهود الدولية

وفي سياق حديثه، شدد سانشيز على أن إسبانيا ستطالب إسرائيل بالتنسيق مع الأمم المتحدة لإنهاء الحصار الإنساني المفروض على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة ملحة للضغط على إسرائيل لوقف المذابح في غزة.

وأضاف أنه من الضروري استكشاف السبل القانونية لتفعيل الولاية القضائية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

تقديم مشروع قرار لإنهاء الحصار

وأكد رئيس الوزراء الإسباني أن أرقام القتلى في غزة هي هائلة وغير مقبولة، وأن هذا التصعيد ينتهك بشكل واضح القانون الدولي. كما أعلن عن نية إسبانيا تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة بهدف إنهاء الحصار الإنساني المفروض على القطاع.

دعم مؤتمر السلام لحل الدولتين

وفي ختام كلمته، أعرب سانشيز عن دعم إسبانيا للمؤتمر الدولي للسلام الذي ترأسه السعودية وفرنسا لحل القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، الذي يشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.

القمة العربية الـ34 في بغداد

وقد انطلقت اليوم السبت 17 مايو 2025، القمة العربية الـ34 في بغداد تحت شعار " بغداد السلام تحتضن قضايا العرب".

وتنعقد هذه القمة في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

وتتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال القادة والممثلين الدوليين المشاركين في القمة.