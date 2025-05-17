نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وزير خارجية البحرين يؤكد دعم بلاده لمسار حل الدولتين وخطة إعادة إعمار غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن مملكة البحرين تدعم مسار حل الدولتين كحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة.

البحرين تدعم العمل العربي المشترك

وخلال كلمته في القمة العربية الـ34 التي انعقدت في بغداد، أكد الزياني أن البحرين سعت خلال ترؤسها للقمة السابقة إلى تعزيز مسار العمل العربي المشترك بما يخدم القضايا العربية الأساسية.

وأضاف أن القمة الحالية تنعقد في ظل تحديات كبيرة تؤثر على العديد من الدول العربية، ويأتي ذلك في إطار التزام البحرين الثابت بالقضية الفلسطينية ودعمها المستمر للشعب الفلسطيني.

التهنئة لسوريا ورفع العقوبات الأميركية

كما أشار الزياني إلى قرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مهنئًا الحكومة السورية على هذا التطور الهام، مثنيًا على الجهود السعودية في هذا السياق.

القمة العربية في ظل تحديات كبيرة

وتنطلق أعمال القمة العربية الـ34 في بغداد تحت شعار "بغداد السلام تحتضن قضايا العرب"، بمشاركة قادة الدول العربية.

وتنعقد القمة في ظرف استثنائي تمر به المنطقة العربية، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، مما تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة. وتعد القضية الفلسطينية من أبرز القضايا على جدول أعمال القمة هذا العام.