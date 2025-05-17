نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- استشهاد 13 فلسطينيًا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على جباليا وخان يونس وغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد 13 مواطنًا فلسطينيًا وأصيب عدد آخر، اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي عنيف استهدف منازل المواطنين في جباليا شمال قطاع غزة وخان يونس جنوبًا، بالإضافة إلى حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم المتواصل.

قصف جوي على خان يونس يخلف شهداء وجرحى

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلًا في المخيم الغربي بمدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين، إلى جانب إصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة.

قصف على جباليا يُسفر عن 3 شهداء

وفي منطقة تل الزعتر شرق مخيم جباليا شمال القطاع، شنت طائرات الاحتلال غارة جوية عنيفة على أحد المنازل، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات الميدانية لتلقي العلاج.

قصف في الشجاعية وارتفاع عدد الضحايا

وفي حي الشجاعية شرق مدينة غزة، واصلت قوات الاحتلال استهدافها للأحياء السكنية، حيث تم قصف منزل آخر في الحي المكتظ بالسكان، وأدى القصف إلى دمار واسع في المنطقة.

وفي حادثة مؤلمة، انتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف جثمان شهيد ارتقى برصاص الاحتلال بينما كان يحاول الوصول إلى منزله لجلب الطعام، وذلك في محيط سوق الجمعة شرق حي الشجاعية.

استمرار القصف وتدهور الأوضاع الإنسانية

تأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى بشكل يومي، إضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية نتيجة استهداف المنشآت المدنية والمنازل، وتدمير البنية التحتية الحيوية.

وتواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني جهودها لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، في وقت تعاني فيه من نقص حاد في المعدات والإمدادات الطبية نتيجة الحصار المفروض على القطاع.