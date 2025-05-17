العالم اليوم - بوتين يدعو لقمة عربية روسية في أكتوبر القادم

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 مايو 2025 12:25 مساءً - دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إلى عقد قمة روسية عربية في شهر أكتوبر المقبل، بهدف إيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبحث سبل ضمان السلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية، بأن بوتين دعا جميع قادة الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى أول قمة روسية عربية في 15 أكتوبر المقبل.

وفي برقية نشرت على موقع الكرملين قال بوتين: "السادة رؤساء الدول والحكومات الأعزاء.. أحييكم بحرارة بمناسبة افتتاح القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية.... إننا عازمون على الاستمرار في تطوير الحوار البناء مع جامعة الدول العربية والعلاقات الودية مع جميع أعضائها".

وأضاف: "في هذا الصدد، أود أن أدعو جميع قادة الدول الأعضاء في جامعتكم، وكذلك الأمين العام للجامعة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن القمة "تنعقد في وقت بالغ الصعوبة حيث أدى تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من المدنيين إلى تصاعد حاد في التوتر، وتفاقم العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في البلدان المجاورة وفي الشرق الأوسط ككل".

وشدد على أنه "في مثل هذه الحالة يصبح دور جامعة الدول العربية كآلية فعالة للحوار والتفاعل المتعدد الأطراف ضروريا بشكل خاص".

وأعرب بوتين عن ثقته في أن "الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة بين البلدان، وسيساعد في إيجاد السبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وتابع بوتين: "روسيا من جانبها، تدعم بشكل ثابت الجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية التي تبذلها الدول العربية - سواء داخل الجامعة أو في صيغ أخرى - لحل التناقضات القائمة في المنطقة، مع التأكيد على أن جميع القضايا الخلافية يجب أن تحل على أساس قواعد القانون الدولي القائمة مع الاحترام الصارم لسيادة البلدان وسلامة أراضيها".