نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- صورة تذكارية تجمع رؤساء الوفود المشاركة بالقمة العربية فى العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منذ قليل، في العاصمة العراقية بغداد، أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين، تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية"، بمشاركة واسعة من القادة والوفود العربية، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية الملحة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا والسودان.

صورة جماعية للقادة والوفود المشاركين

وجرى التقاط الصورة الجماعية الرسمية للقادة والوفود المشاركة في القمة، إيذانًا ببدء الجلسات الرسمية.



وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الوزراء العراقي أن هذه القمة تُعد منصة مهمة لتأكيد تضامن الدول العربية، وتوحيد الصف العربي، ومناقشة أبرز الملفات ذات الأولوية، بما يسهم في تقوية الموقف العربي المشترك أمام التحديات الإقليمية والدولية.

الرئيس السيسي يشيد باستضافة العراق ويؤكد دعم مصر للتكامل العربي

من جانبه، ثمّن الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود العراق في استضافة القمة العربية والقمة التنموية، مشيرًا إلى أن هذه الاستضافة تُعد "خطوة تعكس عودة العراق القوية إلى محيطه العربي".

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تدعم كافة الجهود الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، مشددًا على "الأهمية البالغة التي تكتسبها القمة التنموية في دعم هذا التوجه وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة".

استقبال رسمي للرئيس المصري في بغداد

ووصل الرئيس السيسي إلى مطار بغداد الدولي في وقت سابق من اليوم، حيث كان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الذي عبّر خلال اللقاء عن تقديره للدور المصري الفاعل في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، وتعزيز التعاون العربي المشترك.

وأشار فؤاد حسين، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر والعراق، والتي تعود إلى تأسيس جامعة الدول العربية، مؤكدًا على استمرار التنسيق والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.