نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تطلق برنامجًا متكاملًا لتعزيز الأمن السيبراني خلال موسم الحج 1446هـ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نائب المحافظ للاتصال المؤسسي في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، علي المطيري، أن برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم الحج يأتي في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتحسين الأنظمة التقنية والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لعام 1446هـ.

برنامج وطني لرفع كفاءة الأنظمة الرقمية في الحج

وأوضح المطيري، في تصريح خاص لقناة "الإخبارية" السعودية، اليوم السبت، أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز جاهزية الجهات المشاركة في موسم الحج، من خلال تزويدها بالمعرفة والأدوات اللازمة لحماية الأنظمة والخدمات الرقمية من التهديدات السيبرانية.

وأشار إلى أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لدعم الجهود الوطنية الشاملة لتقديم أفضل الخدمات التقنية والأمنية لضيوف الرحمن، بما يضمن أداء المناسك في أجواء من الراحة والطمأنينة والموثوقية التقنية.

الحج مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار

من جهته، شدد المهندس ماجد الشودري، المشرف على إدارة أمن المعلومات بوزارة الحج والعمرة، على أن موسم الحج يمثل أحد أكبر التجمعات البشرية في العالم، ما يجعله تحديًا كبيرًا على المستوى الأمني والتقني، ويستلزم تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية.

وأشار الشودري إلى أن تأمين خدمات الحج بجودة عالية يتطلب تكامل الأدوار والتنسيق المستمر، لا سيما في ظل الاعتماد المتزايد على الأنظمة الذكية والمنصات الرقمية في تنظيم شؤون الحجاج وإدارتها.

إطلاق تمرين سيبراني لرفع الجاهزية التقنية لموسم الحج

في السياق ذاته، أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مؤخرًا انطلاق أعمال تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1446هـ، الذي يهدف إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية المشاركة، وتنمية مهارات المتخصصين في مجال الأمن المعلوماتي.

ويشمل التمرين مجموعة من السيناريوهات والتدريبات العملية المصممة خصيصًا لمواجهة التهديدات السيبرانية المحتملة، وتمكين الجهات المعنية من تعزيز أنظمتها الدفاعية وتحقيق أعلى مستويات الأمان السيبراني.

نحو تجربة حج آمنة وذكية

يأتي هذا البرنامج ضمن إطار رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تطوير منظومة الحج والعمرة، عبر توظيف التقنيات الحديثة، وضمان أمن المعلومات، وتحقيق أعلى معايير الراحة والتميز والأمان لضيوف الرحمن.

ويعكس هذا التوجه التزام المملكة بحماية البيانات والبنى التحتية الرقمية، وتوفير تجربة حج رقمية متكاملة تواكب التحولات التقنية العالمية.