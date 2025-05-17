نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان منع حربًا نووية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين الهند وباكستان مثّل خطوة محورية حالت دون اندلاع حرب نووية بين البلدين.

ووصف ترامب الاتفاق بأنه إنجاز دبلوماسي كبير ساهم في نزع فتيل التوتر المتصاعد بين القوتين النوويتين في جنوب آسيا.

ترامب: "كنا على وشك حرب نووية"

وفي مقابلة أجراها مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال ترامب: "أعتقد أن ذلك كان سيُشعل حربًا نووية، أو شيء مشابه... والآن الجميع راضون. في الواقع، طلبت من إدارتي الاتصال بهم، لنبدأ التداول فورًا".

وأشار ترامب إلى أن الوضع كان شديد الخطورة، وكان مرشحًا للتصعيد بشكل غير مسبوق، لولا الوساطة الأمريكية التي تحركت بسرعة لإيجاد مخرج سلمي.

اشتباكات دامية في كشمير تدفع الأطراف إلى التصعيد

جاءت هذه التطورات بعد أيام من الاشتباكات العسكرية المكثفة بين الهند وباكستان، إثر هجوم دموي استهدف سياحًا هندوسًا في إقليم كشمير المتنازع عليه، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من الجانب الهندي.

ورغم نفي إسلام آباد مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن الجانبين تبادلا إطلاق النار والقصف عبر الحدود باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ، ما زاد من حدة التوتر وأثار مخاوف المجتمع الدولي من احتمالية تحول النزاع إلى مواجهة عسكرية شاملة.

جهود أمريكية تنجح في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

وسط تصاعد القلق الدولي، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة مكثفة بين الجانبين، أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل كامل وفوري.

وأعلن ترامب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بتاريخ 10 مايو الجاري، نجاح المحادثات.

وقال ترامب في تغريدته: "بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان قد اتفقتا على وقف إطلاق نار كامل وفوري".

وأضاف: "أهنئ البلدين على استخدام الحكمة والذكاء الكبير".

ردود فعل دولية مرحبة بالاتفاق

لاقى الإعلان ترحيبًا من الجهات الدبلوماسية والدول الكبرى التي كانت تتابع الوضع عن كثب.

واعتبرت الأمم المتحدة ودول أوروبية كبرى أن هذا الاتفاق يمثل فرصة لإعادة فتح قنوات الحوار الدائم بين نيودلهي وإسلام آباد، والعمل على معالجة جذور النزاع.