نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تدعو لضبط النفس في ليبيا وتحذّر رعاياها وسط تصاعد التوترات في طرابلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات المتسارعة في ليبيا، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والاحتجاجات في العاصمة طرابلس.

دعوة لضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية

وفي بيان رسمي، دعت القاهرة جميع الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس، وإعلاء مصلحة الشعب الليبي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مقدرات وممتلكات الدولة الليبية.

تحذير للمصريين في ليبيا

طالبت الخارجية المصرية مواطنيها المقيمين في ليبيا بتوخي الحذر الشديد، والتزام منازلهم إلى حين استقرار الأوضاع، مع استمرار التواصل مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التابعة للوزارة.

تصاعد ميداني في طرابلس

شهدت العاصمة طرابلس احتجاجات واسعة الجمعة، تخللتها محاولة اقتحام مقر الحكومة، أسفرت عن مقتل عنصر أمن برصاص مجهولين. وأكدت حكومة الوحدة الوطنية أن ما جرى يمثل اعتداءً مباشرًا على مؤسسات الدولة، مشيرة إلى تسلل عناصر خارجة عن القانون بين المتظاهرين.

الدبيبة يشيد بقوات الأمن ويتمسك بشرعية الحكومة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أكد على حق التظاهر السلمي، مشيدًا بأداء قوات وزارة الداخلية في حماية المحتجين. ورفض الدبيبة الحديث عن استقالات داخل حكومته، مؤكدًا أن الوزراء يواصلون عملهم كالمعتاد.

تشكيك في شرعية الحكومة

في المقابل، صرح الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بأن حكومة الدبيبة فقدت شرعيتها السياسية والشعبية، معتبرًا استمرارها في السلطة "غير مقبول".