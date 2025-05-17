نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توافد القادة العرب على بغداد لحضور القمة العربية الـ34 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بتواصل توافد الزعماء والقادة العرب إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في فعاليات الدورة العادية الرابعة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وتستضيف بغداد القمة في أجواء تعكس حرص الدول العربية على تعزيز التعاون المشترك ومناقشة القضايا المحورية التي تواجه المنطقة، في ظل تحديات إقليمية ودولية تتطلب مواقف موحدة واستراتيجيات متكاملة.

ومن المنتظر أن تتناول أعمال القمة العربية 2025 عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في السودان، وليبيا، وسوريا، واليمن، بالإضافة إلى قضايا الأمن الغذائي والمائي، والتكامل الاقتصادي العربي، وجهود مكافحة الإرهاب.