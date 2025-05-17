نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير خارجية مقدونيا لـ "دوت الخليج": تقدُمنا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي يسير ببطء مخيب للآمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير خارجية مقدونيا الشمالية، تيمكو موتشونسكي، أن “منطقة البلقان الغربية لها أهمية استراتيجية لكل من الناتو والاتحاد الأوروبي”، داعيًا إلى “زيادة التركيز على هذه المنطقة واعتماد نهج استراتيجي لدعم تطلعاتها الأوروبية والأوروأطلسية”.

وفيما يتعلق بانضمام أوكرانيا إلى الناتو، أوضح موتشونسكي أن “الوقت لا يزال مبكرًا لمناقشة عضوية أوكرانيا في الحلف”، مشيرًا إلى أن القرار يتطلب توافقًا بين الأعضاء ومزيدًا من النقاشات التفصيلية.

وأعرب الوزير في رده على سؤال “دوت الخليج”، عن خيبة أمله من بطء تقدم بلاده نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، رغم التزام مقدونيا الشمالية الكامل بسياسات الاتحاد الخارجية والأمنية.

وأكد أن “البلاد قدمت العديد من التنازلات، ومع ذلك تواجه عراقيل متكررة”، داعيًا إلى “إطار واضح ومضمون يحدد الخطوات المطلوبة وما يمكن توقعه في المقابل”.

جاءت هذه التصريحات في إطار استعدادات الحلف لقمة الناتو المقررة في لاهاي في يونيو المقبل، حيث من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق حول زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز القدرات العسكرية المشتركة.