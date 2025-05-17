نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة خارجية سلوفينيا لـ "دوت الخليج": بلادي تعتزم المشاركة في محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايون، بتصريحات التزام بلادها بدعم أوكرانيا وتعزيز القدرات الدفاعية على هامش اجتماعات حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وصرحت فايون: “سلوفينيا تعتزم المشاركة في محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا، إلا أن الظروف الحالية لا تسمح بوجود عسكري سلوفيني في أوكرانيا”.

وأكدت فايون في رد على سؤال “دوت الخليج” أن سلوفينيا ستزيد من إنفاقها الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2030، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على وثيقة استراتيجية لتحديث القوات المسلحة بحلول عام 2040.

جاءت هذه التصريحات في إطار استعدادات الحلف لقمة الناتو المقررة في لاهاي في يونيو المقبل، حيث من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق حول زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز القدرات العسكرية المشتركة.