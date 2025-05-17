نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الفرنسي لـ "دوت الخليج": السلام الدائم لأوكرانيا لا يمكن تحقيقه إلا بقوة ردع فعالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إنه في ظل استمرار العدوان الروسي على أوكرانيا، من الضروري أن تواصل فرنسا دعمنا الثابت لكييف، مؤكدا أنها ملتزمة بتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية، وتؤمن بأن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال قوة ردع فعالة وتعاون وثيق بين الحلفاء.

وأكد بارو، في رده على “دوت الخليج”، أن فرنسا تدعو إلى زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدفعه إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، مشددًا على أن أي تسوية يجب أن تضمن سيادة أوكرانيا وأمنها على المدى الطويل.

جاءت هذه التصريحات في إطار استعدادات الحلف لقمة الناتو المقررة في لاهاي في يونيو المقبل، تزامنا مع الجهود الأوروبية لتعزيز القدرات الدفاعية وتقوية التعاون داخل الناتو، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.