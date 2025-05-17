نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رويترز: إدارة ترامب عملت على خطة لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن تقرير نشرته شبكة NBC News الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت تعمل على خطة تهدف إلى نقل مليون فلسطيني إلى ليبيا، وذلك في إطار ما وصف بأنه مشروع لإعادة توطين الفلسطينيين خارج الأراضي المحتلة.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الخبر في نبأ عاجل، مشيرة إلى أن هذه المعلومات وردت في تسريبات ووثائق سرية جرى الكشف عنها مؤخرًا، دون الإشارة إلى الجهة التي كانت ستتولى تنفيذ الخطة أو مدى تقدمها قبل مغادرة إدارة ترامب للبيت الأبيض.