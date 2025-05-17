العالم اليوم - السوداني: "القمة العربية" منصة لتوحيد الصف وتقوية التضامن

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 مايو 2025 11:21 صباحاً - قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إن بغداد تجمع الأشقاء كما هو دورها التاريخي من أجل صياغة رؤية استراتيجية للمستقبل.

وأضاف السوداني في رسالة مكتوبة بخط يده، أن "القمة العربية ستكون منصة لتقوية التضامن وتوحيد الصف".

وجاء في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء العراقية: "بروابط الأخوة والدم والدين ودوافع مواجهة التحديات المشتركة، جمعت بغداد الأشقاء كما هو دورها التاريخي من أجل صياغة رؤية استراتيجية للمستقبل تضمن الأمن والاستقرار والتنمية والتكامل بين شعوبنا الشقيقة".

وتابع: "ستبقى القضية العادلة لشعبنا الفلسطيني في مكانها المحوري من اهتمام الأمة وتطلعاتها نحو غد آمن وراسخ لبلداننا والمنطقة".

وتستضيف العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، القمة العربية بدورتها الـ34، والتي يتوقع أن يشارك فيها قادة وملوك ورؤساء حكومات من 22 دولة عربية، إلى جانب رؤساء منظمات دولية وأممية، وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وستناقش القمة ملفات محورية تتعلق بالأمن القومي العربي، والتحديات السياسية الإقليمية، إضافة إلى قضايا التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي والتكامل في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.