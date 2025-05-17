العالم اليوم - مصر.. تحقيق في حادثة مشجع "رقص عاريا" احتفالا بالفوز

انتم الان تتابعون خبر مصر.. تحقيق في حادثة مشجع "رقص عاريا" احتفالا بالفوز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 مايو 2025 11:21 صباحاً - كلّف وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية بفتح تحقيق عاجل في واقعة "تشجيع غير لائق" بمباراة لكرة القدم.

وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على الانضباط والسلوك الرياضي داخل المنشآت الرياضية، موجها رئيس قطاع الرياضة بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم لبحث تفاصيل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق اللوائح المنظمة للمباريات وسلوك الجماهير.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الواقعة حدثت أثناء المباراة التي جمعت بين فريقي مالية كفر الزيات ومركز شباب تلا، ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة.

وانتهت المواجهة بنتيجة كبيرة لصالح فريق كفر الزيات، الذي فاز بخمسة أهداف دون مقابل، تحت قيادة المدير الفني منير عقيلة، في حين قاد فريق مركز شباب تلا المدرب فؤاد سلامة.

ورغم النتيجة اللافتة، إلا أن الأنظار تحولت إلى تصرف غير مقبول من أحد المشجعين، الذي قام بالرقص داخل الملعب بملابسه الداخلية وخلع بعضها أمام الحضور، ما اعتبره كثيرون إساءة للروح الرياضية ومخالفة لقيم الملاعب المصرية.