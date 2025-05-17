العالم اليوم - سيدة ظهرت رفقة الشيباني في أنطاليا.. من تكون؟

انتم الان تتابعون خبر سيدة ظهرت رفقة الشيباني في أنطاليا.. من تكون؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 مايو 2025 10:22 صباحاً - أثار ظهور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رفقة سيدة خلال لقائه مع نظيريه التركي والأميركي في أنطاليا التساؤلات عن هويتها، ولاسيما أنها بدت معنية بمتابعة تفاصيل اللقاء.

من تكون زهرة البرازي؟

بحسب تلفزيون سوريا، تشغل الدكتورة زهرة البرازي منصب مستشار العدالة الانتقالية في وزارة الخارجية السورية.

والبرازي حاصلة على دكتوراه في القانون الدولي، وهي متخصصة في قضايا النزوح واللاجئين.

وأشاد الشيباني، باللقاء الذي جمعه مع نظيره الأميركي ماركو روبيو ، في مدينة أنطاليا التركية، ووصف الاجتماع بأنه "مثمر وبنّاء".

وأفادت وسائل إعلام رسمية سورية بأن الشيباني وروبيو ناقشا تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتحسين العلاقات الثنائية، وسبل بناء علاقة استراتيجية بين البلدين.