نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية المصرية: نتابع باهتمام شديد التطورات الجارية في ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية المصرية، قالت فيه إن القاهرة تتابع باهتمام شديد وقلق بالغ التطورات الجارية في ليبيا، وتدعو جميع الأطراف إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس، وإعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته.

كما تعاود مصر التأكيد على أهمية قيام المواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا بتوخي أقصى درجات الحذر والتزام منازلهم لحين استجلاء الأوضاع، واستمرار التواصل مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي شكلتها وزارة الخارجية والمصريين في الخارج لتلقي أية استفسارات أو طلبات.