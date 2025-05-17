نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يواصل هجومه على تايلور سويفت: "لم تعد مثيرة منذ أن قلت إني أكرهها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا يزال يحتفظ بمشاعر عدائية تجاه نجمة البوب العالمية تايلور سويفت، حيث واصل هجومه عليها بعد مرور أشهر على تصريحه الأول المثير للجدل.

فبحسب ما ذكره موقع Just Jared، كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" في سبتمبر 2024 منشورًا قال فيه صراحة: "أنا أكره تايلور سويفت"، وذلك بعد إعلان الأخيرة دعمها لنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس في الانتخابات الأمريكية.

وبعد مرور ثمانية أشهر على هذا المنشور، عاد ترامب مجددًا إلى مهاجمتها، وكتب عبر نفس المنصة:

"هل لاحظ أحد أنه منذ أن قلت (أنا أكره تايلور سويفت)، لم تعد مثيرة ولم تعد لها نفس الشهرة؟"، في تعليق ساخر حمل طابعًا شخصيًا واضحًا.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من الانتقادات العلنية التي وجهها ترامب إلى مشاهير هوليوود ممن أعلنوا دعمهم لمنافسيه السياسيين.

غياب مفاجئ لتايلور سويفت وترافيس كيلسي عن "ميت جالا 2025" يصدم الوسط الفني

وفي سياق آخر، شكّل غياب تايلور سويفت وصديقها نجم دوري كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي عن حفل ميت جالا 2025 صدمة كبيرة في الأوساط الفنية، خاصة أن سويفت اعتادت على التواجد السنوي في هذا الحدث العالمي الأكبر في عالم الموضة.

وبحسب ما نقله موقع TMZ، فإن سويفت وكيلسي قررا الاستفادة من إجازتهما بعد انتهاء جولة تايلور الغنائية العالمية Eras Tour، وانتهاء موسم دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، للابتعاد قليلًا عن الأضواء.

دعوة مرفوضة رغم أهمية الحدث

ورغم تلقي الثنائي دعوة رسمية لحضور حفل هذا العام، إلا أن جدول أعمالهما المزدحم والتزاماتهما السابقة كانت سببًا في الاعتذار، وفقًا لما ذكرته مصادر مقربة للموقع الأمريكي.

وأشار المصدر إلى أن النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، والتي تعد من الأسماء البارزة في حفلات "ميت جالا"، فضّلت قضاء وقت خاص مع كيلسي بعيدًا عن الأضواء والضغوط.

مصادر: سويفت وترافيس يستمتعان بوقتهما بعيدًا عن الإعلام

وفي تصريحات خاصة لمجلة People الأمريكية خلال شهر أبريل، أفاد مصدر مقرّب من الثنائي بأن "تايلور وترافيس يسافران بلا توقف ويستمتعان كثيرًا بوقتهما معًا، إنهما يعيشان فترة مميزة حاليًا".

وأوضح المصدر أن العلاقة بين النجمة العالمية ونجم NFL، والتي بدأت في عام 2023، تشهد استقرارًا واضحًا، حيث يحرص كلاهما على قضاء أكبر وقت ممكن سويًا بعيدًا عن جدول العمل المزدحم والملاحقات الإعلامية.