العالم اليوم - مايكروسوفت تعلّق على استخدام إسرائيل لتقنياتها في حرب غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 مايو 2025 09:24 صباحاً - اعترفت شركة "مايكروسوفت" أنها باعت برامج وتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة وخدمات حوسبة سحابية للجيش الإسرائيلي خلال الحرب في غزة وساعدت في جهود تحديد مكان وإنقاذ الرهائن الإسرائيليين.

وقالت "مايكروسوفت" أيضا إنها لم تجد أي دليل حتى الآن على أن منصتها "آزور" وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي قدمتها للجيش الإسرائيلي استخدمت لاستهداف أو إيذاء الناس في غزة.

ويبدو أن المنشور على موقع مايكروسوفت على الإنترنت يوم الخميس، هو أول اعتراف علني للشركة بمشاركتها القوية في الحرب، التي بدأت بعد أن قتلت حماس حوالي 1200 شخص في إسرائيل وأدت إلى مقتل عشرات آلاف الفلسطينيين في غزة.

ويأتي الاعتراف بعد ثلاثة أشهر تقريبا من تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس كشف عن تفاصيل لم يتم الإبلاغ عنها سابقا حول وجود شراكة وثيقة بين شركة التكنولوجيا العملاقة الأميركية ووزارة الدفاع الإسرائيلية، مع ارتفاع الاستخدام العسكري لمنتجات الذكاء الاصطناعي التجارية بأكثر من 200 مرة بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الجيش الإسرائيلي يستخدم منصة "آزور" لنسخ وترجمة ومعالجة المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها من خلال المراقبة الجماعية، والتي يمكن بعد ذلك التحقق منها مع أنظمة استهداف الذكاء الاصطناعي الداخلية في إسرائيل والعكس صحيح.