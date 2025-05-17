العالم اليوم - بغداد تستضيف القمة العربية الـ34 وسط تحديات إقليمية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 مايو 2025 08:21 صباحاً - تستضيف العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، القمة العربية بدورتها الـ34، والتي يتوقع أن يشارك فيها قادة وملوك ورؤساء حكومات من 22 دولة عربية، إلى جانب رؤساء منظمات دولية وأممية، وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وستناقش القمة ملفات محورية تتعلق بالأمن القومي العربي، والتحديات السياسية الإقليمية، إضافة إلى قضايا التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي والتكامل في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن القمة العربية تأتي في ظرف دقيق تمر به المنطقة.

وقال السوداني في مقابلة صحفية نقلتها وكالة الأنباء العراقية إن "انعقاد القمة يؤكد على حقيقة بأن العراق مستمر بدوره الريادي بالمنطقة"، مبينا أن " العراق بدأ يخطو خطوات ثابتة لصياغة موقف عربي موحد تجاه مختلف القضايا".

وأضاف: "أعددنا جميع المتطلبات لإنجاح القمة العربية"، مؤكدا: "نعمل برؤية جديدة لمراجعة القرارات ومتابعة جميع مخرجات القمة مع الجامعة العربية".

وأوضح أنه "لا نريد أن تكون مواقفنا ردود أفعال وإنما ننتقل إلى الفعل والتأثير"، مشيرا إلى أنه "الكثير من الدول العربية تواجه تحديات مباشرة وغير مباشرة ورؤيتنا أن نتحرك لمواجهة هذه التحديات برؤية العمل المشترك ".

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أن القمة العربية ستعطي مؤشرات إلى العالم الخارجي بأن بغداد آمنة ومرحبة بالجميع.

وأشار حسين في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية إلى أن "العمل مستمر لاستقبال الوفود العربية المشاركة في القمة العربية"، مؤكدا أن "جميع الدول تشارك بالقمة العربية بمستويات مختلفة".

وتابع قائلا: "لدينا ضيوف من منظمات مهمة لحضور القمة العربية"، لافتا الى أن "القضية الفلسطينية على رأس الملفات التي سيتم مناقشتها في القمة العربية".

وشدد على أنه: "سيتم طرح مجموعة من الأفكار لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول خلال القمة".

وبيّن أنه "سنشهد نقاشات مختلفة بين الدول لتطوير التعاون الثنائي".