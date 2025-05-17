العالم اليوم - حماس تعلق على خطة نقل الفلسطينيين إلى ليبيا

انتم الان تتابعون خبر حماس تعلق على خطة نقل الفلسطينيين إلى ليبيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 مايو 2025 03:25 صباحاً - ردت حركة حماس، ليل الجمعة السبت، على تقرير شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية بشأن خطة إدارة دونالد ترامب التي تهدف إلى نقل مليون فلسطيني إلى ليبيا.

وذكرت قناة "إن.بي.سي نيوز" نقلا عن 5 أشخاص مطلعين أن إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم.

ونقلت القناة عن شخصين مطلعين ومسؤول أميركي سابق أن الخطة قيد الدراسة الجدية لدرجة أن الولايات المتحدة ناقشتها مع القيادة الليبية.

وأضافت نقلا عن نفس الأشخاص الثلاثة أنه مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، ستفرج الإدارة الأميركية عن مليارات الدولارات من الأموال التي جمدتها واشنطن قبل أكثر من 10 سنوات.

رد حماس

وقال المسؤول الكبير في حماس باسم نعيم إن الحركة ليست على علم بأي مناقشات بشأن نقل الفلسطينيين إلى ليبيا.

وقال نعيم ردًا على أسئلة من شبكة "إن بي سي نيوز": "الفلسطينيون متجذرون في وطنهم، وملتزمون به بشدة، ومستعدون للقتال حتى النهاية والتضحية بأي شيء للدفاع عن أرضهم ووطنهم وعائلاتهم ومستقبل أطفالهم".

وأضاف: "الفلسطينيون هم الطرف الوحيد الذي يملك الحق في اتخاذ القرار نيابةً عن الفلسطينيين، بمن فيهم غزة وسكانها، بشأن ما يجب فعله وما لا يجب فعله".

مكان توطين الفلسطينيين

ولم يُحدد بعدُ مكان إعادة توطين الفلسطينيين في ليبيا تحديدًا، وفقًا للمسؤول الأميركي السابق.

ويدرس مسؤولو إدارة ترامب خياراتٍ لإيوائهم، ويدرسون جميع الطرق الممكنة لنقلهم من غزة إلى ليبيا - جوًا وبرًا وبحرًا – وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين مباشرةً على هذه الجهود.

وذكر تقرير الشبكة الأميركية أنه من المرجح أن تكون أيٌّ من هذه الطرق مُرهقةً وتستغرق وقتًا طويلًا، فضلاً عن تكلفتها الباهظة.

خطة ترامب

وتُعد الخطة قيد المناقشة جزءًا من رؤية ترامب لغزة ما بعد الحرب، والتي قال في فبراير إن الولايات المتحدة ستسعى إلى "امتلاكها" وإعادة بنائها لتصبح ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط"، وفقًا لمسؤولين أميركيين حاليين، والمسؤول الأميركي السابق، والشخصين المطلعين بشكل مباشر على الجهود المبذولة.

وقال ترامب آنذاك: "سنتولى هذه القطعة، ونطورها، وستكون شيئًا يفخر به الشرق الأوسط بأكمله".

ولتحقيق هدفه في إعادة إعمار غزة، قال ترامب إنه يجب إعادة توطين الفلسطينيين هناك بشكل دائم في مكان آخر.