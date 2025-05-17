إسرائيل قتلت 45 طفلاً بغزة خلال يومين

إسرائيل قتلت 45 طفلاً بغزة خلال يومينقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال قتلت 45 طفلًا فلسطينيا خلال اليومين الماضيين في قطاع غزة.مطالبة بوقف المعاناة اليومية وقتل الأطفال على الفور.

وأشارت المنظمة في بيان إلى أن هذا "تذكير آخر مدمر بأن الأطفال في غزة يعانون أولًا وقبل كل شيء، مضطرين للجوع يومًا بعد يوم ليكونوا ضحايا لهجمات عشوائية".

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن "الهجمات الإسرائيلية استمرت في التأثير على مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، الذي أصبح خارج الخدمة".

وأشارت إلى أن إغلاق المستشفى، قَطَعَ الخدمات الحيوية، بما في ذلك جراحة الأعصاب والرعاية القلبية وعلاج السرطان والتي لا تتوفر جميعها في أماكن أخرى في غزة، مضيفة أن الإغلاق ينهي دور المنشأة كمركز رئيسي للإجلاء الطبي، ما يزيد الضغط على النظام الصحي المثقل بالفعل.