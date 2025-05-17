نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تناقش مع دول الناتو سحب قواتها من أوروبا في يونيو المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المندوب الأمريكي لدى حلف الناتو ماثيو ويتاكر بأن الولايات المتحدة ستبدأ مشاورات مع الحلف حول سحب القوات المسلحة الأمريكية من دول أوروبا بعد قمة لاهاي في يونيو المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ويتاكر قوله خلال مؤتمر الأمن في إستونيا: "سنجري هذه المناقشات في إطار الناتو.. وبالطبع بعد قمة الناتو في لاهاي، لاحقا هذا العام، وأعتقد أن جميع حلفائنا مستعدون لذلك".

وأشار الممثل الدائم إلى أن القرار النهائي لم يتخذ بعد. كما أوضح أن الولايات المتحدة لا تنوي الانسحاب من الحلف وستظل "حليفا عظيما" لأعضاء الناتو الآخرين.

وحذر ويتاكر الحلفاء داعيا الاتحاد الأوروبي إلى عدم تقييد مشاركة الشركات من الدول غير الأعضاء في المشتريات الدفاعية الأوروبية، وقال إن ذلك قد "يعيق إعادة تسليح أوروبا ويزيد التكاليف ويبطئ الابتكارات".

وفي أبريل الماضي، لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تقوم الولايات المتحدة بتخفيض عدد جنودها الموجودين في أوروبا.