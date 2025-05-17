نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الدولي يعلن تسوية ديون سوريا للحصول على برامج جديدة ومنح مالية لإعادة الإعمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البنك الدولي، يوم الجمعة، أنه سوّى ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار ما يؤهلها لبرامج جديدة وللحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار.

وقال البنك الدولي في بيان له "اعتبارا من 12 مايو 2025، سُدّدت المتأخرات المستحقة على الجمهورية العربية السورية للمؤسسة الدولية للتنمية (صندوق البنك لمساعدة أشد البلدان فقرا)، والبالغة نحو 15.5 مليون دولار أمريكي.

وأضاف البيان أن المملكة العربية السعودية ودولة قطر سددت هذه المتأخرات.

وأفاد البنك الدولي بأن سوريا استعادت أهلية الاستفادة من عمليات جديدة رهنا بالامتثال لسياسات البنك الدولي التشغيلية المعمول بها.

وإعلان البنك الدولي يوم الجمعة يمهد الطريق لاستئناف برامجه فيها بعد توقف دام 14 عاما.

وفي السابع والعشرين من أبريل الماضي أعلنت السعودية وقطر أنهما ستسددان متأخرات سوريا لدى المؤسسة المالية الدولية.

وأوضح البنك في بيان: "بعد صراع دام سنوات تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية"، مضيفا أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء".

وقال متحدث باسم البنك الدولي: "يسعدنا أن تصفية المتأخرات المستحقة على سوريا تسمح للبنك الدولي بالعودة للعمل فيها وتلبية الحاجات التنموية للشعب السوري".

وأضاف أن برامج المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا، ستسهم "في استقرار البلاد والمنطقة، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى خلق بيئة تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار وخلق فرص عمل والنمو لتأمين مستقبل أفضل للشعب السوري.

ويأتي إعلان البنك الدولي في ختام جولة خليجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن خلالها رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.

واجتمع ترامب أيضا بالرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، في لقاء وصفه بأنه جرى "بشكل جيد جدا".

ووصف الشرع القرار بأنه "تاريخي وشجاع، ويخفف من معاناة الشعب، ويسهم في نهضته ويرسي أسس الاستقرار في المنطقة".

ورحبت الخارجية السورية بـ "نقطة التحول الحاسمة" خصوصا أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا خففت عقوباتها عن سوريا.