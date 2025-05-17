نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تطلب من الولايات المتحدة إعفاء سلعها من الرسوم الجمركية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي آن ديوك كيون إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الكورية الجنوبية خلال المشاورات مع المفاوض التجاري الأمريكي جميسون غرير.

وقال ديوك كيون وفق بيان صادر عن وزارة التجارة الكورية: "حتى مع وجود رئيس بالوكالة، تجري مشاورات وثيقة بين الجهات المعنية. وبناء على ذلك، نطالب باستمرار بإعفاء سلعنا من الرسوم الجمركية المتبادلة والقطاعية".

واتفق الطرفان أيضا على أن "المفاوضات الفنية" المقبلة بشأن الاختلال في التجارة والقيود غير الجمركية ستعقد في 19 مايو في واشنطن.

ووصل غرير إلى كوريا الجنوبية لحضور اجتماع وزراء التجارة لرابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ يومي 15 و16 مايو.

وفي وقت سابق، اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على استكمال المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية في 8 يوليو.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل أن الرسوم الجمركية على المنتجات الكورية الجنوبية سوف تبلغ 25%، ولكن خلال المفاوضات لن تتجاوز النسبة 10%.