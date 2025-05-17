نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزراء دفاع أوروبيون يبحثون وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو أن وزراء الدفاع في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا بحثوا سيناريوهات تطور الأحداث بعد وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا.

وقال كروسيتو في مؤتمر صحفي في روما "المباحثات اليوم سمحت لنا بالنظر بشكل أعمق في الخيارات المتاحة في حال وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وهو ما نأمله جميعا".

وأكد وزير الدفاع الإيطالي أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا دعم أوكرانيا و"الجهود المباشرة لتحقيق السلام".

وتابع: "سنواصل تنسيق المساعدات المقدمة لأوكرانيا لتجنب التكرار وتعظيم تأثير المساعدات".

وعقد في العاصمة الإيطالية، اليوم الجمعة، اجتماع لوزراء الدفاع في بولندا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.