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أحمد جودة - القاهرة - جدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، انتقاده الشديد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، معتبرًا أن الأوضاع هناك لا يمكن قبولها بأي حال.

ماكرون: ما يحدث في غزة غير مقبول.. وسأناقش الوضع مع نتنياهو وترامب قريبًا

وأكد ماكرون، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية، عزمه التحدث خلال الفترة المقبلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول ما تشهده غزة من تصعيد دموي.

مجازر إسرائيلية في شمال قطاع غزة

مجازر إسرائيلية في شمال القطاع.. و100 شهيد في قصف فجري عنيف

في واحدة من أكثر الليالي دموية منذ بداية الحرب، استهدف الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، مناطق متعددة في شمال قطاع غزة بقصف مدفعي وجوي مكثف، أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 100 شخص، بينهم نساء وأطفال، فضلًا عن عشرات المصابين.

وطال القصف أحياء مكتظة بالسكان، ما أسفر عن دمار واسع النطاق.

نزوح جماعي ومأساة إنسانية تتجدد شمال غزة

على وقع الغارات الإسرائيلية، شهدت مناطق شمال القطاع موجة نزوح جماعية، حيث اضطرت مئات العائلات إلى الفرار من منازلها أو من خيام الإيواء، وسط دمار شامل وانعدام تام لوسائل النقل.

وانتشرت مشاهد لمواطنين يسيرون على الأقدام أو يستخدمون عربات بدائية تجرها الدواب للهروب من جحيم القصف.

شهادات من الميدان: هربنا دون أن نحمل شيئًا

أفاد شهود عيان بأن النازحين غادروا منازلهم وأماكن إيوائهم على عجل، دون أن يتمكنوا من حمل أي من متعلقاتهم الشخصية، خشية أن يلقوا نفس مصير من قضوا في القصف الليلي العنيف.

وأكد الشهود أن الطيران الحربي استهدف 11 منزلًا مأهولًا بالسكان في مناطق متعددة من شمال القطاع، ما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا.

الدفاع المدني: جثث تحت الأنقاض وصعوبة في الوصول للمواقع

من جهته، أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، أن فرق الإنقاذ انتشلت جثامين 50 شهيدًا منذ ساعات دوت الخليج الأولى، بينما لا تزال هناك تقديرات بوجود أكثر من 50 شخصًا عالقين تحت أنقاض المباني المدمرة.

وأشار إلى أن القصف المتواصل والوضع الأمني المتدهور يعوقان الوصول إلى مواقع كثيرة، مما يزيد من فداحة الكارثة الإنسانية.