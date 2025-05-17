نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة تحذر من "قمع الاحتجاجات في ليبيا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان عاجل، اليوم الجمعة، على حق المواطنين الليبيين في الاحتجاج السلمي، محذرة في الوقت ذاته من أي "تصعيد في العنف ضد المتظاهرين".

وشددت البعثة على أن "استخدام القوة ضد المحتجين السلميين يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جرائم يعاقب عليها بموجب القانون الدولي".

كما ذكّرت "جميع الأطراف المحلية بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية بحماية المدنيين، وضرورة الامتناع عن أي سلوك أو قرارات من شأنها تقويض هذا الحق الأساسي".

ودعت البعثة كافة الجهات الأمنية إلى "احترام حرية التعبير والتجمع"، مؤكدة أن "الرد القمعي على المظاهرات السلمية يهدد بمفاقمة التوترات وزيادة تعقيد المشهد السياسي والأمني في البلاد".