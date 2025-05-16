العالم اليوم - مصر تدعو لحشد التمويل لتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 مايو 2025 10:20 مساءً - أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، على أهمية حشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في بغداد، حيث ناقش الجانبان آخر المستجدات المتعلقة بالمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وخلال اللقاء، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في القطاع، ورفع الحصار المفروض على غزة، داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما جدد الوزير المصري التأكيد على حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة، مثمنا مواقف الأمين العام المستندة إلى احترام القانون الدولي وتطبيق معايير موحدة في التعامل مع قضايا المنطقة.

وفيما يخص الأوضاع في السودان، جدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه، مشددا على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية ودعمها، والتفاعل الإيجابي مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوداني.

وأكد وزير الخارجية أن مصر تعتبر مركزًا إقليميًا لأنشطة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مشيراً الى التسهيلات المتعددة التي توفرها الحكومة المصرية للمنظمة الأممية وكافة العاملين بها، منوها فى هذا الإطار إلى قرب الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمجمع "بيت الأمم المتحدة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيضم نحو 2600 موظف من الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مجددا التزام مصر بمواصلة دعم كافة البرامج والمشروعات التي تضطلع بتنفيذها المنظمة الأممية على المستويين الوطني والإقليمي.