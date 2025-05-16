العالم اليوم - ماكرون: الوضع في غزة "لا يُحتمل"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 مايو 2025 10:20 مساءً - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، أنه يشعر بأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة.

وأضاف أنه يأمل مناقشة الأمر قريبا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب. وعن الوضع في القطاع المدمر، قال ماكرون إن الوضع في غزة "لا يُحتمل".

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