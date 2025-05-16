العالم اليوم - ترامب يؤكد الاقتراح "النووي" المكتوب إلى إإيران

انتم الان تتابعون خبر ترامب يؤكد الاقتراح "النووي" المكتوب إلى إإيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 مايو 2025 10:20 مساءً - صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده قدمت اقتراحا إلى إيران، مع استمرار المفاوضات بين الجانبين بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأدلى ترامب بهذا التصريح على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، فيما أنهى زيارته إلى الإمارات وهي المحطة الأخيرة في جولته التي شملت ثلاث دول في الشرق الأوسط.

ولم يقدم ترامب تفاصيل بشأن مضمون الاقتراح ولم تعترف إيران بشكل فوري أنها حصلت عليه.

وتمثل تصريحات ترامب المرة الأولى التي يعترف فيها أن اقتراحا أميركيا لدى طهران، بعد العديد من الجولات من المفاوضات بين المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقال ترامب "لديهم اقتراح. لكن الأهم من ذلك أن يعرفوا أنه يتعين عليهم المضي قدما بسرعة وإلا سيحدث أمر سيء".

كان ترامب، قد وصف خلال زيارة للعاصمة القطرية، الدوحة، المحادثات بين ويتكوف وعراقجي بأنها "مفاوضات جادة للغاية" من أجل "سلام طويل الأمد" وأنها تواصل التقدم.

ورغم ذلك شدد ترامب، أثناء زيارته للدول الخليجية السعودية وقطر والإمارات الأسبوع الجاري، على أن اتخاذ إجراء عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية يظل محتملا إذا فشلت المحادثات.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أجرت أربع جولات من المحادثات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني.