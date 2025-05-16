العالم اليوم - أكسيوس: الوسطاء محبطون من محادثات الدوحة بشأن غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 مايو 2025 10:20 مساءً - أفاد موقع إكسيوس الإخباري الأميركي عن مصدر إن الوسطاء القطريون محبطون للغاية من محادثات الأيام الأخيرة في الدوحة بشأن غزة.

ووفقا للمصدر، فإن فريق التفاوض الإسرائيلي لم يأت لإجراء مفاوضات جدية ولم يقدم أي جديد.

في غضون ذلك، غادر المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الشرق الأوسط، صباح الجمعة، عائدا إلى الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يجتمع المجلس السياسي والأمني ​​الإسرائيلي، الأحد، لبحث توسيع العملية في غزة، وربما اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.

ووفق أكسيوس، فمن المتوقع أن يبقى فريق التفاوض الإسرائيلي في في الدوحة حتى مساء السبت على الأقل. وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنه على الرغم من عدم وجود تقدم في المحادثات، فإن أعضاء فريق التفاوض أوصوا بأن يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المحادثات في هذه المرحلة لأنهم يعتقدون أن فرص التوصل إلى اختراق ليست معدومة.

وقال وزير في الحكومة الإسرائيلية إن نتنياهو مهتم ببذل كل جهد ممكن للتوصل إلى نوع من صفقة الرهائن، ولذلك فهو يواصل المحادثات على الرغم من توقف المفاوضات، على حد قوله.