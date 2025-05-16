الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم

الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرمواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ 110 على التوالي، فيما يستمر لليوم الـ 97 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني وهدم للمنازل وتشديد في الإجراءات.

وخلال الأسبوع الماضي هدم الاحتلال 20 مبنى بما تضمه من شقق سكنية إضافة إلى نسف منازل أخرى، كما قام بهدم مزيد من المباني السكنية في مخيم نور شمس.

وتركزت عمليات الهدم في حارات المنشية، والمسلخ، والجامع، والعيادة، والشهداء، ضمن خطة الاحتلال لهدم 106 منازل وبنايات سكنية في مخيمي طولكرم ونور شمس.

وشددت قوات الاحتلال اليوم من إجراءاتها على مدينة طولكرم، حيث أقامت حاجزا عسكريا عند مدخلها الجنوبي، كما تشهد المنطقة الجنوبية لطولكرم في الأيام الأخيرة إجراءات استفزازية لقوات الاحتلال.

في غضون ذلك، يواصل الاحتلال حصاره الخانق على مخيمي "طولكرم ونور شمس" ومحيطهما، ويمنع سكانه من الدخول إليهما لتفقد منازلهم التي هجروا منها قسرا إضافة إلى اعتداءات ممنهجة على المنازل.