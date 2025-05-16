نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي يزور بيت العائلة الإبراهيمية في أبو ظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيت العائلة الإبراهيمية في العاصمة أبو ظبي في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى بيت العائلة الإبراهيمية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية والدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي رئيس بيت العائلة الإبراهيمية وعدد من كبار المسؤولين الذين رافقوا ترامب في جولة داخل أروقة ومرافق الصرح الديني.

وتعرف الرئيس الأمريكي خلال الزيارة على الرسالة الإنسانية التي يجسدها بيت العائلة الإبراهيمية، حيث أجرى جولة شملت دور العبادة الثلاث: مسجد الإمام الطيب، وكنيسة القديس فرنسيس، وكنيس موسى بن ميمون، كما التقى القائمين على إدارة شؤون هذه الدور، واطلع على البرامج التعليمية والمجتمعية التي يقدمها ذلك البيت.

ونقلت "وام" أن هذه الزيارة تسلط الضوء على المكانة الدولية التي يحظى بها بيت العائلة الإبراهيمية باعتباره رمزا للحوار الحضاري بين مختلف الثقافات ودوره في نشر وتعزيز قيم التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية.