الرئيس العراقي يتسلم رسالة خطية من نظيره الروسي

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أحمد جودة - القاهرة - تسلم الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين والتنسيق المتبادل تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي اليوم الجمعة 16 مايو، في قصر السلام بالعاصمة بغداد، نائب وزير الخارجية الروسية المبعوث الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

وفي اللقاء رحب الرئيس ببوغدانوف، الذي نقل له "تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتمنياته بنجاح قمة بغداد وتحقيق الأهداف التي ستعقد من أجلها".

كما حمل رشيد، المبعوث الخاص شكره وتحياته للرئيس بوتين، مشيرا إلى ضرورة تطوير العلاقات الثنائية من خلال تفعيل الاتفاقيات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين وبما ينسجم وتطلعات الشعبين الصديقين.

وأكد الرئيس العراقي أن القمة العربية التي يرعاها العراق تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عن طريق دعم الجهود الإقليمية والدولية الساعية لتخفيف التوتر وتوسيع آفاق التعاون بين الجميع.

وأشار إلى أن العراق يتمتع اليوم بالاستقرار الداخلي على مختلف المستويات ويمتلك علاقات دولية متميزة تؤهله لأداء دوره المحوري في حلحلة الأزمات وترسيخ الاستقرار الإقليمي.

من جانبه عبر نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص عن سروره بلقاء الرئيس العراقي "الذي يأتي في إطار التشاور والتعاون المشترك الذي يميز العلاقات الروسية العراقية"، مؤكدا حرص روسيا على أمن واستقرار العراق وشعبه حتى تحقيق أهدافه وتطلعاته.