نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونالد ترامب يتحدث عن غزة وسوريا وإيران.. مساعدات إنسانية قريبة وتحذيرات قوية لطهران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتصريحات مفصلية تتعلق بعدد من القضايا الساخنة في الشرق الأوسط وأوروبا.

وكان لافتًا أن ترامب خص بالحديث الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة معبرًا عن أمله في حدوث تطورات إيجابية خلال الشهر المقبل ومؤكدًا على ضرورة التدخل العاجل لمساعدة الفلسطينيين الذين "يتضورون جوعًا" على حد تعبيره.

كما تناول ملفات أخرى تتعلق بسوريا والعقوبات المفروضة عليها، إلى جانب المفاوضات النووية مع إيران، والصراع المستمر في أوكرانيا.

آمال بتحسين الوضع الإنساني في غزة



خلال مؤتمر صحفي، أشار ترامب إلى أن الشهر المقبل قد يشهد "أمورًا جيدة كثيرة" فيما يخص الوضع في قطاع غزة.

وأكد على ضرورة تقديم المساعدات للفلسطينيين، قائلًا: "كثيرون يتضورون جوعًا في غزة".

كما شدد على أهمية وقف الحرب الدائرة هناك والعمل على إدخال مساعدات إنسانية عاجلة، للتخفيف من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعًا مأساوية في ظل الحصار والدمار.

رسالة مفتوحة إلى سوريا



في حديثه عن سوريا، أوضح ترامب أن العقوبات المفروضة تعرقل أي فرصة حقيقية للنهوض الاقتصادي والسياسي في البلاد وأضاف: "نريد لسوريا أن تنجح"، في تعبير قد يشير إلى مرونة محتملة في التعامل مع الملف السوري، إذا توافرت الشروط المناسبة للتفاوض.

تحركات دبلوماسية عاجلة بشأن إيران وأوكرانيا



وفي ما يتعلق بإيران وأوكرانيا، كشف ترامب عن تحرك دبلوماسي يجري بقيادة وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي من المقرر أن يلتقي مستشاري الأمن القومي لكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في مدينة إسطنبول.

و الهدف من هذه الاجتماعات حسب ترامب هو بحث التطورات المتعلقة بكييف وطهران، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية الملف النووي.

وقد أكد ترامب على تقديم بلاده مقترحًا رسميًا لإيران ضمن المفاوضات النووية الجارية، مضيفًا: "لديهم اقتراح، لكن الأهم من ذلك، أنهم يعلمون أن عليهم التحرك بسرعة، وإلا سيحدث أمرٌ سيء".

ويعد هذا التصريح أول إقرار علني بتطور فعلي في المحادثات الجارية مع طهران، حسب ما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".