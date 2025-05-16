نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يتوقع "أنباء طيبة" عن تسوية الصراع في غزة خلال الشهر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن التقدم في حل الصراع في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس سيصبح ممكنا في الشهر المقبل.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية المتوجهة من الإمارات العربية إلى الولايات المتحدة: "أعتقد أن الكثير من الأمور الجيدة ستحدث في الشهر المقبل. علينا أيضا مساعدة الفلسطينيين. كما تعلمون، يعاني الكثير من الناس في غزة من الجوع، لذا علينا أن ننظر إلى كلا الجانبين. سنبذل قصارى جهدنا.

نريد عودة الرهائن. لقد تمكنت من استعادة غالبيتهم بالفعل، لكننا نريد مواصلة هذا العمل".

في يوم 12 مايو الجاري، قامت حركة "حماس" بإطلاق سراح عيدان ألكسندر، بعد 584 يوما من الأسر، وذلك ضمن صفقة تبادل رهائن تم التوصل إليها بوساطة ترامب.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل لم تكن مطلعة على مفاوضات الولايات المتحدة وحماس بشأن إطلاق سراح عيدان ألكسندر.

وجاء إطلاق سراح ألكسندر، بالتزامن مع تجديد الرئيس الأمريكي تعهده بتسهيل إيصال الغذاء والمساعدات للفلسطينيين في غزة، فيما أكدت واشنطن أن آلية أمريكية لدعم إيصال المساعدات إلى القطاع ستدخل حيز التنفيذ قريبًا.