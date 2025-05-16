نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: تخفيف العقوبات والقيادة الجديدة سيمهدان الطريق لنهضة سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تخفيف نظام العقوبات المفروضة على سوريا والقيادة الجديدة للبلاد برئاسة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع سيشكلان ضمانة للتطور الناجح للبلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من الإمارات إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب: "نريد لسوريا أن تنجح.. إذا نظرتم إلى الأمر، كانت هذه العقوبات قاسية حقا، وكانت ستترك للبلاد فرصا معدومة للنجاح. أما الآن فلديها فرص وقائدها شخصية قوية، شابة، مليئة بالطاقة، وهو يرغب في القيام بعمل جيد".

وأضاف ترامب أنه خلال السنوات العشر الماضية عانت سوريا كثيرا على الصعيد الاقتصادي، ويجب أن يكون لسكانها الحق في بداية جديدة.

يذكر أن ترامب كان قد التقى بأحمد الشرع في الرياض يوم 14 مايو، في أول لقاء يجمع بين زعيمي الولايات المتحدة وسوريا منذ 25 عاما. وأعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده ستبدأ برفع العقوبات التي فرضت على دمشق لعقود خلال حكم حافظ الأسد وابنه بشار الأسد.