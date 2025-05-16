عاجل| ترامب يغيب عن محادثات تركيا بين روسيا وأوكرانيا لرؤية حفيده الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - ترامب يغيب عن محادثات تركيا بين روسيا وأوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عدم حضوره المحادثات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا التي انطلقت الجمعة في مدينة إسطنبول التركية، مفضلًا العودة إلى واشنطن لرؤية حفيده الجديد.

وأثار القرار الكثير من التساؤلات حول موقف ترامب من الأزمة الروسية الأوكرانية، خصوصًا بعد أن أبدى سابقًا انفتاحه على إمكانية زيارة تركيا والمشاركة في جهود الوساطة وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس حيث تعقد أول محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ ربيع 2022، بمشاركة تركية فعالة على أمل كسر الجمود الدبلوماسي المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ورغم غيابه، لم يتخلّ ترامب عن الإدلاء برأيه في مستقبل النزاع، مشددًا على ضرورة عقد لقاء مباشر بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشرط لتحقيق أي تقدم حقيقي في مفاوضات السلام وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، التي ما تزال تحصد آلاف الأرواح أسبوعيًا حسب تقديراته.

أولويات شخصية تتفوق على الدبلوماسية الدولية



خلال مشاركته في فعالية بدولة الإمارات، كشف ترامب أن ابنته تيفاني قد أنجبت مولودًا جديدًا، ما دفعه لاتخاذ قرار العودة فورًا إلى الولايات المتحدة لرؤية حفيده.

فرصة دبلوماسية غائبة



كانت تركيا قد فتحت بابها لاستضافة محادثات ثلاثية جديدة بين روسيا وأوكرانيا وتركيا، في أول محاولة جادة منذ ربيع عام 2022 لكسر حالة الجمود في النزاع ورغم أن ترامب أبقى الباب مفتوحًا لإمكانية زيارة إسطنبول في اللحظات الأخيرة، فإنه قرر في النهاية عدم الانخراط المباشر في هذه الجولة، مما اعتبره البعض تفويتًا لفرصة دبلوماسية ثمينة.

ترامب: اللقاء مع بوتين هو الحل



في تصريحاته، أكد ترامب أنه لا يرى أي تقدم حقيقي في جهود السلام ما لم يلتقِ شخصيًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال إن الحرب في أوكرانيا مستمرة بوتيرة مدمرة، مع مقتل نحو 5 آلاف شخص أسبوعيًا، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لإيجاد تسوية شاملة تنهي المعاناة الإنسانية.

تركيا تعيد فتح قنوات الحوار



انطلقت محادثات إسطنبول بمشاركة وفود من روسيا وأوكرانيا وتركيا، في محاولة جديدة لإحياء مسار السلام المتوقف وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود سابقة قادتها تركيا منذ بداية الحرب في فبراير 2022، لكنها لم تكلل بالنجاح حينها.



